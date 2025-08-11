Денис Седашов

Бывший гонщик Формулы-1 Даниэль Риккардо признался, что теперь посвящает время поискам себя и спокойствия, которого раньше не хватало в напряженном мире автогонок.

Этот год я провел в своеобразном исследовании себя. Моя жизнь так долго неслась на бешеной скорости, а теперь я почувствовал спокойствие. Много времени провожу на природе, занимаюсь хайкингом. Недавно был на Аляске — и меня не разорвал гризли, уже неплохо. Даниэль Риккардо

По его словам, он начал больше ценить семью и друзей и пытается избавиться от излишнего эгоизма, который часто сопровождает людей с высокими спортивными амбициями:

Я всегда был очень целеустремленным, но это делало меня более замкнутым в себе. Теперь стараюсь больше слушать других. Даниэль Риккардо

Известны подробности сорванного перехода Ферстаппена в Mercedes.