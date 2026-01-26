Финский ветеран Формулы-1 Валттери Боттас поделился ожиданиями от нового сезона в составе Cadillac. Слова приводит ВВС.

Пилот признался, что воспринимает этот этап карьеры как своеобразную перезагрузку и настроен провести самый успешный год по результатам.

Для меня это что-то вроде возвращения. Хочу, чтобы этот сезон стал лучшим в моей карьере, если говорить о результате. Я действительно стремлюсь свести к минимуму вещи, которые, как мне кажется, мог бы сделать лучше.

Хочу отдать все силы ради себя и прежде всего команды. Если смогу завершить сезон с ощущением, что не мог приложить больше усилий и выступить лучше, это будет хорошо.