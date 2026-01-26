«Это моё возвращение»: Боттас — о дебютном сезоне в Cadillac
Пилот заявил, что намерен выложиться на полную в дебютном сезоне
22 минуты назад
Финский ветеран Формулы-1 Валттери Боттас поделился ожиданиями от нового сезона в составе Cadillac. Слова приводит ВВС.
Пилот признался, что воспринимает этот этап карьеры как своеобразную перезагрузку и настроен провести самый успешный год по результатам.
Для меня это что-то вроде возвращения. Хочу, чтобы этот сезон стал лучшим в моей карьере, если говорить о результате. Я действительно стремлюсь свести к минимуму вещи, которые, как мне кажется, мог бы сделать лучше.
Хочу отдать все силы ради себя и прежде всего команды. Если смогу завершить сезон с ощущением, что не мог приложить больше усилий и выступить лучше, это будет хорошо.
Напомним, будущий сезон станет для финского гонщика первым в составе американской команды Cadillac.
Шумахер сообщил о катастрофе в Ferrari.