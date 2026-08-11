«Никто этого не ожидал»: Ферстаппен высказался о бешеной популярности и «оранжевом море» фанатов
Пилот Red Bull отметил армию своих поклонников
Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен признался, что в начале своей карьеры даже не мог представить подобный масштаб фанатской любви и успеха в Королевских гонках. Слова приводит Formule 1 Magazine.
«Оранжевое море» из фанатов? Я сам никогда не ожидал такого. Думаю, никто не ожидал. Когда я пришел в Формулу-1, я не думал, что все сложится так хорошо. Результаты, победы, титулы и, конечно, гонки в Зандворте.
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