Хэмилтон оценил свои результаты в первой половине сезона Формулы-1
Пилот объяснил свой подход к гонкам
Пилот Ferrari Льюис Хэмилтон подвел промежуточные итоги своих выступлений в первой части текущего сезона.
Британский гонщик признался, что старается сосредотачиваться на каждом отдельном этапе, а не думать о долгосрочной перспективе. Слова приводит Crash.net.
Возможно, чуть лучше среднего. Думаю о каждой отдельной гонке. И просто пытаюсь понять, как могу выжать максимум из каждого уикенда, поэтому я не думаю о 10 следующих гонках.
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