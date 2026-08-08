Руководитель команды Формулы-1 Mercrdes Тото Вольфф поделился мыслями о конкурентоспособности ведущих коллективов и их силовых установок в сезоне-2026.

Австрийский функционер отметил, что разрывы между топ-командами минимальны, несмотря на разные оценки и заявления соперников. Слова приводит RacingNews365.

ФИА говорит, что по мощности двигателя внутреннего сгорания лидирует Red Bull. Так они измеряют. Возможно, в целом пакет лучше у нас. Ferrari продолжает жаловаться, что у них не самый сильный двигатель.

Но я считаю, что у Ferrari абсолютно конкурентоспособная силовая установка в машине, которая явно была спроектирована как высокоприжимная, с винглетами, закрывающими половину выхлопной системы. Так что, думаю, мы все примерно на одном уровне.