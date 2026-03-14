Антонелли выиграл квалификацию Гран-при Китая и стал самым молодым обладателем поул-позиции в истории
Итальянец смог опередить Рассела и Хэмилтона
около 3 часов назад
В субботу, 14 марта, состоялась квалификация к гонке на втором этапе Формулы-1 – Гран-при Китая.
Пилот Мерседеса Андреа Кими Антонелли впервые в карьере выиграл квалификацию и стал самым молодым обладателем поул-позиции, опередив своего напарника Джорджа Расселла и гонщика Феррари Льюиса Хэмилтона.
Гран-при Китая. Шанхай Интернешнл, Шанхай. Квалификация
1. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») – 1.32,064
2. Джордж Рассел («Мерседес») +0,222
3. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0,351
4. Шарль Леклер (Феррари) +0,364
5. Оскар Пиастри («Макларен») +0,486
6. Ландо Норрис («Макларен») +0,544
7. Пьер Гасли «Альпин») +0,809
8. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,938
9. Исаак Хаджар («Ред Булл») +1,057
10. Оливер Бермен («Хаас») +1,228
Выбыли после второго сегмента:
11. Нико Хюлькенберг («Ауди»)
12. Франко Колапинто («Альпин»)
13. Эстебан Окон («Хаас»)
14. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»)
15. Арвид Линдблад («Рейсинг Буллз»)
16. Габриэль Бортолето («Ауди»)
Выбыли после первого сегмента:
17. Карлос Сайнс («Уильямс»)
18. Алекс Албон («Уильямс»)
19. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)
20. Валттери Боттас («Кадиллак»)
21. Ланс Стролл («Астон Мартин»)
22. Серхио Перес («Кадиллак»)
Напомним, Рассел выиграл Гран-при Австралии, Антонелли – второй, топ-3 замкнул Леклер.