Ferrari возглавила рейтинг самых дорогих команд Формулы-1
Последнее место занимает Cadillac — его стоимость превышает 1 млрд долларов
23 минуты назад
Стоимость каждой команды Формулы-1 теперь превышает 1 миллиард долларов. Об этом сообщает PlanetF1. Главной причиной такого скачка называют новые финансовые правила и рост популярности гонок.
Самой дорогой остается Ferrari (7,1 млрд долларов), за ней следуют Mercedes и McLaren. Наибольший прогресс у Williams — за последние шесть лет стоимость команды выросла с 120 миллионов до 2,6 миллиарда долларов.
Рейтинг команд (млрд $)
Ferrari — 7,1
Mercedes — 6,4
McLaren — 5,2
Red Bull — 4,9
Aston Martin — 3,3
Williams — 2,6
Alpine — 2,6
Audi — 2,6
Racing Bulls — 2,4
Haas — 1,9
Cadillac — 1,6
Смотрите топовый футбол на MEGOGO. XSPORT – код предоставляет скидку -35% на покупку 3 месяцев подписки Оптимальная. Срок действия до 31.05
Поделиться