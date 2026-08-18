«Хочу что-то оставить после себя»: Ферстаппен рассказал о своих целях в автоспорте вне Формулы-1
Лидер Red Bull рассказал о поиске талантов в симрейсинге для своей программы GT
Четырёхкратный чемпион мира, пилот команды Red Bull Макс Ферстаппен поделился планами по созданию собственного наследия в автоспорте и развитию молодых талантов.
Нидерландский гонщик рассказал о фокусе на собственном проекте и поиске перспективных пилотов. Слова приводит Formule1.
Да, я об этом думал. Но в Нидерландах всё не так просто. Как я уже говорил, футбольное поле — это всё-таки немного другое, чем картодром, к тому же оно более экологичное. Я, безусловно, хочу что-то после себя оставить, однако в первую очередь думаю о своей программе GT. Чтобы мы могли искать таланты в мире симрейсинга и давать им возможность попробовать себя за рулем настоящего автомобиля. Это одни из целей, которых я стремлюсь, конечно, наряду с развитием собственной гоночной команды Verstappen Racing.
Ферстаппен раскритиковал новый регламент Формулы-1.