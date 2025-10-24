Перес: «Ферстаппен имеет все шансы на чемпионство»
Мексиканский гонщик считает, что его бывший напарник из Red Bull заслуживает титула
около 1 часа назад
Фото: Getty Images
Мексиканский гонщик Серхио Перес высказался о борьбе за титул в сезоне Формулы-1, поддержав своего бывшего напарника по Red Bull Макса Ферстаппена. Слова приводит GPBlog.
Думаю, у Макса великі шанси виграти чемпионат мира. Он показывает сильную форму и, на мой взгляд, заслуживает победы.
В настоящее время в чемпионате лидирует пилот McLaren Оскар Пиастри (346 очков), на втором месте его товарищ по команде Ландо Норрис (332), а тройку замкнул Макс Ферстаппен из Red Bull (306).
