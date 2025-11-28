«Все сложилось не так, как хотел». Леклер честно оценил сезон
Пилот подчеркнул, что сохраняет сильную мотивацию и не собирается снижать планку
1 день назад
Фото: Getty Images
Пілот Ferrari Шарль Леклер підбив підсумки свого виступу в нинішньому сезоні та визнав, що він виявився значно важчим, ніж очікував. Слова наводить сайт Ф1.
Это был особенно сложный сезон, поскольку во второй половине прошлого года мы набрали ход, кажется, я был пилотом, который набрал больше всего очков. На первую половину этого сезона я выходил с большими надеждами, но все сложилось иначе, чем я хотел. Так прошел этот год, но это не лишает меня мотивации. Сезон вышел трудным, но я и дальше стараюсь достичь чего-то особенного.
«Я не збираюся через це плакати». Ферстаппен — про можливу втрату титулу.