Генеральный директор Формулы-1 Стефано Доменикали в интервью Motorsport предположил, что основные гонки чемпионата, которые сейчас длятся около 300 километров, в будущем могут стать короче.

Для молодой аудитории нынешние гонки могут казаться слишком длинными. Мы видим, что на наших платформах наибольшую популярность имеют обзоры ключевых моментов. Те, кто вырос с традиционным форматом, довольны им, но есть значительная часть зрителей, которая хочет видеть только самое интересное.

Сейчас все идет хорошо, но именно поэтому мы не должны останавливаться на достигнутом. Нам нужно думать о следующих шагах.