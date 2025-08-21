Денис Седашов

Глава международного автодрома Сепанг Ажан Шафрима Ханиф сообщил, сколько средств нужно для того, чтобы Гран-при Формулы-1 вернулся в Малайзию.

По его словам, владельцы Liberty Media установили плату за право проводить гонку на уровне 70 млн долларов США в год. Кроме того, к этой сумме добавляются расходы на организацию и проведение Гран-при, которые составляют еще 2–4 млн долларов. Об этом сообщает портал Carsh.net.

Напомним, Гран-при Малайзии проходило с 1999 по 2017 год, а спонсором этапа была нефтяная компания Petronas. Соревнование было отменено из-за снижения доходов от продажи билетов и туристического потока.

