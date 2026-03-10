Денис Седашов

Этап Формулы-1 в Джидде (Саудовская Аравия) рискует выпасть из календаря сезона-2026 из-за военных действий на Ближнем Востоке. Организаторы пытаются сохранить гонку, однако вероятность полной отмены этапа остается высокой.

По данным издания RacingNews365, сценарий с переносом Гран-при на другую дату пока не рассматривается. Если стороны не достигнут соглашения по гарантиям безопасности, гонка будет отменена без замены.

Это приведет к сокращению сезона до 22 этапов и создаст «пустой» апрель без единого заезда.

Рассел выиграл Гран-при Австралии, Антонелли – второй, топ-3 замкнул Леклер.