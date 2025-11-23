Хэмилтон разочарован темпом Ferrari: «Мы покончены»
Британский пилот сомневается, что команда способна догнать конкурентов
около 2 часов назад
Фото: Getty Images
Семикратный чемпион мира Формулы-1 британский пилот Льюис Хэмилтон, который выступает за Ferrari, выразил сомнения, что команда сможет побороться за второе место в Кубке конструкторов сезона-2025. Слова приводит Motorsport.
Хэмилтон признал, что скорости Ferrari недостаточно для высоких позиций.
Я даже не знаю, сколько у нас очков, но, учитывая такой темп и мое выступление, с нами покончено.
Текущее положение команд в Кубке конструкторов-2025 (ТОП-5):
McLaren — 786 очков
Mercedes — 423
Red Bull — 391
Ferrari — 371
Williams — 117
Хэмилтон стал первым гонщиком Ferrari с 2009 года, который финишировал последним в квалификации.