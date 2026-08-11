Австралийский проспект супертяжелого дивизиона Теремоана Теремоана (11-0, 11 КО) заявил о смелом желании выйти на ринг против Александра Усика (25-0, 16 КО). Слова приводит The Ring.

В рамках вечера бокса в Голд-Косте (Австралия) непобежденный нокаутер проведет бой против американца Деандре Севеджа (11-1, 11 КО).

В поле моего зрения находится каждый супертяжеловес в мире. Все зависит только от того, насколько они близки ко мне и реально ли организовать бой.

Сейчас мой главный приоритет — Сэвидж. Но если вы спрашиваете, хочу ли я подраться с Джастисом (Хуни), то да — хочу. Я хочу драться с Итаумой. Хочу драться с Хрговичем. Хочу драться с Дюбуа, Усиком и Кабаелем. Хочу драться со всеми.

Но, понятно, сначала я должен заслужить эти бои.