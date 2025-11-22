Хэмилтон стал первым гонщиком Ferrari с 2009 года, который финишировал последним в квалификации.
Его напарник Леклер финишировал девятым
Фото: Getty Images
Британский пилот Льюис Хэмилтон, семикратный чемпион Формулы-1, стал первым гонщиком Ferrari с 2009 года, который завершил квалификацию Гран-при Лас-Вегаса на последнем месте.
В первом сегменте Хэмилтон показал время 1:57.115 и не смог пробиться дальше, оставшись последним среди всех участников. Его напарник Шарль Леклер финишировал девятым.
Ранее в последний раз гонщик Ferrari оказывался последним в квалификации в 2009 году — тогда это произошло с итальянцем Джанкарло Физикеллой на Гран-при Абу-Даби.
