Денис Седашов

Британский пилот Льюис Хэмилтон, семикратный чемпион Формулы-1, стал первым гонщиком Ferrari с 2009 года, который завершил квалификацию Гран-при Лас-Вегаса на последнем месте.

В первом сегменте Хэмилтон показал время 1:57.115 и не смог пробиться дальше, оставшись последним среди всех участников. Его напарник Шарль Леклер финишировал девятым.

Ранее в последний раз гонщик Ferrari оказывался последним в квалификации в 2009 году — тогда это произошло с итальянцем Джанкарло Физикеллой на Гран-при Абу-Даби.

Норрис выиграл квалификацию на Гран-при Лас-Вегаса, Ферстаппен — второй.