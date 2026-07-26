Семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, выступающий за Ferrari, выразил недовольство тактическим решением команды во время Гран-при Венгрии. Слова приводит Sky Sports.

Британский пилот считает, что заезд в боксы во время режима виртуальной машины безопасности стоил ему зачетных очков и призового места:

Да, безусловно, не думаю, что нам стоило заезжать в боксы [под машиной виртуальной безопасности]. Но приказ поступил буквально перед въездом на пит-лейн, у меня не было времени спорить — в такие моменты ты должен доверять принятому решению.

Оглядываясь назад, могу сказать, что мои шины были в полном порядке. Я, вероятно, проиграл бы Максу [Ферстаппену], но думаю, что мог сохранить как минимум третье место. А потом это решение открыло двери для штрафа, который в итоге получил.