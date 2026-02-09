Пилот Audi Нико Хюлькенберг поделился планами на сезон после того, как ему удалось подняться на подиум. Теперь немец нацелен на большее — он стремится выиграть Гран-при. Слова приводит racingnews365.

Выграть гонку Формулы-1 — это моя большая мечта. Подиум у меня уже есть, поэтому следующим шагом для меня является победа. Чтобы этого достичь, нужно максимально использовать свои возможности и потенциал болида.

Конечно, многое зависит от того, насколько конкурентоспособными мы будем в этом сезоне и на каком уровне окажутся другие команды. Пока сложно предсказать. Да, победа станет осуществлением мечты, но нужно проявить терпение и увидеть, где мы окажемся.

В общем, для меня важно не только добиться успеха самому, но и помочь команде Audi, стать ценным активом для проекта. Я стремлюсь показать максимум и для себя, и для команды.