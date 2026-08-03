Заместитель руководителя Mercedes Брэдли Лорд рассказал о приоритетах немецкой команды в текущем чемпионате Формулы-1. Его слова приводит FormulaPassion.

По словам функционера, ключевой целью коллектива является завоевание Кубка конструкторов, а также максимальный результат в каждом отдельном гран-при.

Принцип прост: если Mercedes может выиграть гонку, Mercedes должен ее выиграть, и это самое главное. Команда всегда на первом месте, а Кубок конструкторов является главной целью коллектива.

Мы находимся в середине сезона, и сейчас слишком рано думать о таких вещах [как чемпионский титул]. Мы не сосредотачиваемся на гипотетических сценариях. Мы абсолютно точно хотим выиграть оба чемпионата и дадим себе наилучшие шансы сделать это, как можно чаще приводя оба болида к финишу на максимально высоких позициях. Пока что нам не удалось сделать этого ни в одной гонке этого сезона.