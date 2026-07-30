Пилот Red Bull Макс Ферстаппен прокомментировал кадровые перестановки в команде и назвал преувеличенными слухи о нестабильности в коллективе из Милтон-Кинса.

Нидерландец подчеркнул, что текучесть кадров является естественным процессом для любого профессионального спорта, сравнив Формулу-1 с футболом, где конкуренты всегда стараются переманить лучших специалистов.

Слова Ферстаппена приводит RacingNews365:

Для меня эта команда как вторая семья. Конечно, были чудесные периоды, но случались и трудные времена. Сейчас мы явно движемся в правильном направлении.

За последние годы некоторые люди покинули команду, но пришли и новые специалисты. Как только кто-то уходит, сразу создается впечатление, будто происходит что-то драматичное. Но так устроен профессиональный спорт — то же самое происходит и в футболе. Если кто-то показывает выдающийся уровень, другие клубы делают все, чтобы его переманить. Мне кажется, что люди слишком драматизируют ситуацию, будто это происходит только у нас. Это просто часть спорта.