Бывший пилот Формулы-1, британец Джонни Херберт в подкасте Stay on Track, поделился своим видением фаворитов сезона 2026 года и оценил перспективы ведущих команд и гонщиков.

По мнению Херберта, сейчас наиболее убедительно выглядит команда Mercedes, которая имеет все шансы бороться за победы и чемпионский титул.

Я, вероятно, поставлю на Mercedes — сейчас мне кажется, что всё складывается очень хорошо. Антонелли нужно улучшить стабильность, ведь, судя по всему, это его слабое место на данный момент.

Джордж проделал блестящую работу для команды. Я уверен, что они будут на переднем крае борьбы, соревнуясь за победы в гонках и, возможно, за чемпионство. Знаете что, я поставлю на Джорджа.