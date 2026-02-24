Денис Седашов

Организаторы Гран-при Турции настроены на долгосрочное возвращение в календарь Формулы-1. Ожидается, что легендарный автодром Стамбул-Парк снова будет принимать королевские гонки уже с 2027 года. Сообщает Formula Passion.

По информации турецких медиа, стороны уже достигли принципиального согласия. В настоящее время идут переговоры по деталям соглашения: турецкая сторона стремится подписать контракт сроком на 5 лет с возможностью дальнейшей пролонгации.

Экклстоун сомневается в будущем Формулы-1 с новыми правилами.