Контракт на 5 лет: Турция готовит громкое возвращение в Формулу-1
Стамбул-Парк возвращается в большую игру
около 12 часов назад
Фото: Getty Images
Организаторы Гран-при Турции настроены на долгосрочное возвращение в календарь Формулы-1. Ожидается, что легендарный автодром Стамбул-Парк снова будет принимать королевские гонки уже с 2027 года. Сообщает Formula Passion.
По информации турецких медиа, стороны уже достигли принципиального согласия. В настоящее время идут переговоры по деталям соглашения: турецкая сторона стремится подписать контракт сроком на 5 лет с возможностью дальнейшей пролонгации.
