Леклер назвал один из самых сложных этапов Формулы-1
Пилот Ferrari рассказал о физических и технических трудностях, с которыми сталкиваются гонщики во время этапа
около 3 часов назад
Пилот итальянской команды Ferrari Шарль Леклер во время интервью YouTube-каналу Technogym назвал один из самых сложных этапов календаря Формулы-1.
По словам монегаска, особые физические и технические испытания для гонщиков создает Гран-при Катара, который сочетает сразу несколько факторов повышенной сложности.
Катар, возможно, один из самых сложных этапов в календаре Формулы-1. Думаю, он сочетает в себе множество сложностей управления болидом Ф-1. Очень быстрые повороты, чрезвычайно высокое сцепление с трассой… из-за этого серьезная нагрузка приходится на шею, сложно нормально дышать на скоростных участках, да и жара там просто невероятная.
«Их должно было быть восемь»: Ландо Норрис сделал громкое заявление о титулах Хэмилтона.