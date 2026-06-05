Пилот Ландо Норрис прокомментировал историческое достижение в составе McLaren накануне 1000-го Гран-при в истории команды. Британский гонщик стал абсолютным рекордсменом команды по количеству проведенных стартов. Слова приводит FormulaPassion.

Норрис отметил, что гордится возможностью видеть свое имя рядом с выдающимися пилотами прошлого, и заявил о намерении продолжать выступления за британский коллектив.

Обычно я ненавижу статистику, но эта делает меня счастливым и вызывает гордость.

Я мечтал попасть в Формулу-1 именно с McLaren, и эта мечта осуществилась. То, что я вижу свое имя рядом с великими гонщиками прошлого, — это очень эмоционально для меня.

Я счастливый человек. Хочу остаться в McLaren и продолжать побеждать. Горжусь тем, что стал частью этого пути, и желаю, чтобы он длился как можно дольше.