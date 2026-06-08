Владимир Кириченко

Временный чемпион WBC в супертяжелом весе Агит Кабайел (27-0, 19 КО) в интервью talkSport Boxing заявил, что может провести свой следующий поединок против экс-чемпиона мира Деонтея Уайлдера (45-4-1, 43 КО).

Такой сценарий станет возможным, если Александр Усик (25-0, 16 КО) откажется проводить бой с Агитом, который является обязательным претендентом по версии WBC.

В этом случае Агит станет полноценным чемпионом и уже заявил, что готов встретиться с Уайлдером.

«Давайте проведем бой в Германии. Деонтей Уайлдер против Кабайела».

В своем последнем поединке 40-летний Уайлдер победил Дерека Чисору раздельным решением судей.

Ранее в Великобритании назвали двух боксеров, способных победить Усика.