Леклер объяснил, почему не удалось побороться за подиум в Монце
Шарль назвал главные проблемы Ferrari
32 минуты назад
Пилот Ferrari Шарль Леклер подвёл итоги домашнего этапа Формулы-1 в Монце. По его словам, команда выдала максимум, но не могла конкурировать с темпом Red Bull и McLaren. Слова приводит racingnews365.
Гонка была непростой. На старте я пытался бороться с Оскаром Пиастри, но шины быстро перегрелись, и я потерял темп. Позже удалось восстановить скорость, но все равно удерживать позицию было сложно. Соперники были быстрее, и мы ничего не могли с этим сделать.
Монагаск подчеркнул, что в квалификации Ferrari показала сильный результат, но в гонке реальный уровень команды проявился:
Мы выступили на максимуме, но на данный момент Red Bull и McLaren слишком быстры для нас.
