Пилот Ferrari Шарль Леклер подвёл итоги домашнего этапа Формулы-1 в Монце. По его словам, команда выдала максимум, но не могла конкурировать с темпом Red Bull и McLaren. Слова приводит racingnews365.

Гонка была непростой. На старте я пытался бороться с Оскаром Пиастри, но шины быстро перегрелись, и я потерял темп. Позже удалось восстановить скорость, но все равно удерживать позицию было сложно. Соперники были быстрее, и мы ничего не могли с этим сделать. Шарль Леклер

Монагаск подчеркнул, что в квалификации Ferrari показала сильный результат, но в гонке реальный уровень команды проявился:

Мы выступили на максимуме, но на данный момент Red Bull и McLaren слишком быстры для нас. Шарль Леклер

Ферстаппен установил рекорд скорости в Формуле-1 на трассе в Монце.