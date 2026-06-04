Денис Седашов

Пилот команды Формулы-1 Ferrari Шарль Леклер поделился мыслями о продлении контракта с итальянским коллективом. Монегаск отметил, что решение остаться в Маранелло было для него естественным, поскольку он полностью доверяет текущему проекту команды и ее руководству. Слова приводит Motorsport Italia.

Главным фактором подписания нового соглашения гонщик назвал прогресс команды и особые отношения с руководителем Ferrari Фредериком Вассером.

— Ты подписал свой третий контракт с Феррари. Был ли это тот, над которым ты размышлял дольше всего, или выбор был таким же естественным, как и в предыдущие разы?

— Думаю, каждое продление всегда оценивается с должным вниманием, и в этом случае оно не отличалось от предыдущих. Главный аспект — верить в проект. Что касается любви, которую я испытываю к этой команде, это больше не то, что я должен ставить под сомнение. Так что с этой точки зрения мне не пришлось много размышлять. Потом есть Фред [Вассер]: у нас уникальные отношения, и я очень верю в то, что он — подходящий человек, чтобы вернуть Феррари на вершину. Есть также моменты прогресса, которые мы видели в этом году.

«Он передал мне очень и очень много»: Леклер о сотрудничестве с Льюисом Хэмилтоном в Ferrari.