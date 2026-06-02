Денис Седашов

Пилот Ferrari Шарль Леклер поделился впечатлениями от выступлений в одной команде с семикратным чемпионом Формулы-1 Льюисом Хэмилтоном. В интервью La Gazzetta dello Sport монегаск отметил, что опытный напарник помог ему переосмыслить некоторые детали рабочего процесса.

Во время разговора Леклер откровенно ответил на вопрос о взаимообмене опытом между гонщиками:

Чему он научился у меня? Понятия не имею (смеется). Но я знаю, что он передал мне очень и очень много. Гонщик, который столько выиграл, как Льюис, обладает очень четким методом работы, и в некоторых аспектах он открыл мне глаза. Мне очень везло по ходу карьеры: моими напарниками были невероятно талантливые пилоты, и каждый из них что-то мне оставил и позволил вырасти. Шарль Леклер

Леклер: «С этой машиной мы можем бороться за титул».