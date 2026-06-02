«Он передал мне очень и очень много»: Леклер о сотрудничестве с Льюисом Хэмилтоном в Ferrari
Монагаск признался, какие именно профессиональные качества титулованного коллеги поразили его больше всего
около 4 часов назадПодписаться в
Пилот Ferrari Шарль Леклер поделился впечатлениями от выступлений в одной команде с семикратным чемпионом Формулы-1 Льюисом Хэмилтоном. В интервью La Gazzetta dello Sport монегаск отметил, что опытный напарник помог ему переосмыслить некоторые детали рабочего процесса.
Во время разговора Леклер откровенно ответил на вопрос о взаимообмене опытом между гонщиками:
Чему он научился у меня? Понятия не имею (смеется). Но я знаю, что он передал мне очень и очень много. Гонщик, который столько выиграл, как Льюис, обладает очень четким методом работы, и в некоторых аспектах он открыл мне глаза. Мне очень везло по ходу карьеры: моими напарниками были невероятно талантливые пилоты, и каждый из них что-то мне оставил и позволил вырасти.
Леклер: «С этой машиной мы можем бороться за титул».