Денис Седашов

Пилот Ferrari Шарль Леклер подписал новое долгосрочное соглашение с итальянской командой. Монакский пилот выступает в составе Скудерии с 2019 года, на его счету уже восемь побед на Гран-при Формулы-1.

В текущем сезоне 2026 года 28-летний гонщик с 75 очками занимает третье место в общем зачете. В настоящее время в чемпионате лидирует представитель Mercedes Кими Антонелли, который имеет в активе четыре победы.

Следующий этап Формулы-1 пройдет уже 7 июня на родине Леклера — в Монако.

«Он передал мне очень и очень много»: Леклер о сотрудничестве с Льюисом Хэмилтоном в Ferrari.