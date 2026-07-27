Владимир Кириченко

Президент Чехии Петр Павел посетил Гран-при Венгрии не только как зритель, но и как спортивный фотограф. Об этом сообщил motorsport.com.

На этап Формулы-1 он прибыл с профессиональной фототехникой и официальной аккредитацией FIA, работая вместе с чешским фотографом Иржи Крженеком.

Фотография автоспорта является давним хобби Павела. Ранее он снимал гонку «24 часа Ле-Мана», этапы MotoGP, World Superbike, NASCAR и ралли «Дакар». Часть его снимков с «Дакара-2025» даже была представлена в Национальном техническом музее Праги.

В прошлом году президент Чехии также собрал почти 30 тысяч евро на благотворительность, продав на аукционе собственный фотоальбом.

Результаты Гран-при Венгрии.