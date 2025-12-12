Денис Седашов

Президент Международной автомобильной федерации (FIA) Мохаммед бен Сулайем переизбран на второй срок по итогам голосования на Генеральной ассамблее FIA, которая состоялась 12 декабря в Ташкенте.

Бен Сулайем заручился поддержкой 91,5% делегатов и был утверждён на новый президентский срок.

Других кандидатов на пост не было: потенциальные претенденты столкнулись с трудностями во время регистрации, что связано с требованиями устава FIA.

