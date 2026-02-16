Денис Седашов

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-2-1, 24 КО) и Арсланбек Махмудов (21-2, 19 KO) провели первую битву взглядов перед поединком, который состоится 11 апреля в Лондоне на стадионе Tottenham Hotspur.

Для британца этот бой станет первым после возвращения в большой спорт. Напомним, Фьюри объявил о завершении карьеры в январе прошлого года после двух поражений от Александра Усика.

Фьюри: «Бокс пошел на спад и стал скучным, когда я завершил карьеру».