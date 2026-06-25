На Гран-при Австрии по Ф-1 объявлена тепловая опасность из-за жары
Температура воздуха на восьмом этапе превысит 31°C
около 2 часов назадПодписаться в
Гоночный директор Международной автомобильной федерации (ФИА) Руи Маркес объявил о введении режима тепловой опасности на восьмом этапе сезона-2026 — Гран-при Австрии.
Решение принято согласно статье B1.5.10 регламента Формулы-1 после получения синоптического прогноза, согласно которому температура воздуха во время гонки превысит 31,0°C.
Из-за погодных условий пилоты должны выбрать: использовать специальные охлаждающие жилеты или разместить в болидах эквивалентный балласт в случае отказа от системы охлаждения.
ФИА впервые внедрила обязательное использование жилетов на Гран-при Сингапура в 2025 году. Разработка системы началась после Гран-при Катара 2023 года, где гонщикам потребовалась медицинская помощь из-за перегрева.
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