Денис Седашов

Трехкратный чемпион мира и пилот Red Bull Макс Ферстаппен поделился видением будущего своей команды Verstappen Racing, которая в настоящее время представлена в киберспорте и гонках на выносливость.

Согласно словам нидерландца, даже в перспективе 10-20 лет его коллектив не планирует заходить в Формулу-1, отдавая предпочтение другим дисциплинам. Слова приводит racingnews365.

К тому моменту [через 10-20 лет] Verstappen Racing должна стать профессиональной командой, которая могла бы бороться за победы, будучи представленной в нескольких гоночных сериях. Не больше и не меньше. Мы не собираемся участвовать в гонках только потому, что это весело. Мы хотим быть впереди, выигрывать гонки и, как минимум, регулярно бороться за лидерство. Это тот стандарт, которого нужно придерживаться. Темпы дальнейшего развития Verstappen Racing также в определенной степени зависят от моих решений на ближайшие годы – и того, что я буду делать в Формуле-1. Но да, безусловно, цель заключается в дальнейшем расширении гоночной команды. Особенно в направлении гонок на выносливость, а не в сторону Формулы-1 или чего-то подобного. Макс Ферстаппен

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