«Он самый сильный в команде»: Ферстаппен отметил молодого пилота Mercedes
Пилот Red Bull оценил выступления 19-летнего гонщика
Четырехкратный чемпион Формулы-1 в составе Red Bull Макс Ферстаппен выразил восхищение выступлениями 19-летнего итальянского пилота Mercedes Андреа Кими Антонелли.
Нидерландский гонщик отметил надежность и стабильность молодого коллеги на стартовом отрезке сезона. Слова приводит Sky Sports.
Кто из пилотов показал лучшие результаты на первом этапе сезона? Если посмотреть на лидеров чемпионата, то Кими сделал действительно отличную работу. Он очень надёжный пилот и является самым сильным в своей команде. Думаю, если он просто продолжит в том же духе — конечно, иногда ему очень не везло, так что это немного досадно, — но как для 19-летнего парня, пока что он был непоколебим. Кими хороший парень и очень сильный гонщик — это отличная комбинация.
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