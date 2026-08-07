Денис Седашов

Итальянский пилот команды Mercedes Андреа Кими Антонелли прокомментировал разговоры о своих шансах завоевать чемпионский титул в нынешнем сезоне Формулы-1. 19-летний гонщик признался, что старается не обращать внимания на прогнозы аналитиков и болельщиков, которые называют его главным фаворитом.

По словам юного спортсмена, он предпочитает сосредотачиваться на каждом отдельном Гран-при. Слова приводит La Gazzetta dello Sport.

Не думаю о титуле. Частично потому, что я очень суеверный и ненавижу, когда люди говорят, будто я самый вероятный кандидат на чемпионство, а частично потому, что я просто так не считаю. В автоспорте так не бывает; нужно думать о каждой гонке отдельно. Мне нравится гоняться и побеждать, вот и всё. Я думаю только об этом. Андреа Кими Антонелли

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