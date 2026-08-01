Четырехкратный чемпион Формулы-1, пилот Red Bull Макс Ферстаппен подвел итоги первой части сезона-2026. Слова приводит RacingNews365.

Нидерландский гонщик признал, что текущий чемпионат складывается непросто для его команды, и отметил аспекты, над которыми команде необходимо поработать во время летнего перерыва:

Первая половина сезона? Трудно. В целом было очень тяжело. Были хорошие моменты, яркие, запоминающиеся моменты, думаю, но в целом тяжело. Поэтому нам нужно попытаться быть более стабильными, немного универсальнее, чтобы выходные проходили проще.

Кроме того, нам нужно найти больше производительности. В итоге это так банально. Далее, кроме поиска большей производительности, просто не иметь проблем с текущим пакетом настроек, скажем так, который у нас есть.