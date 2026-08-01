«В целом было очень трудно»: Ферстаппен оценил выступления Red Bull в первой половине сезона-2026
Лидер Red Bull призвал инженеров добавить болиду стабильности и скорости
Четырехкратный чемпион Формулы-1, пилот Red Bull Макс Ферстаппен подвел итоги первой части сезона-2026. Слова приводит RacingNews365.
Нидерландский гонщик признал, что текущий чемпионат складывается непросто для его команды, и отметил аспекты, над которыми команде необходимо поработать во время летнего перерыва:
Первая половина сезона? Трудно. В целом было очень тяжело. Были хорошие моменты, яркие, запоминающиеся моменты, думаю, но в целом тяжело. Поэтому нам нужно попытаться быть более стабильными, немного универсальнее, чтобы выходные проходили проще.
Кроме того, нам нужно найти больше производительности. В итоге это так банально. Далее, кроме поиска большей производительности, просто не иметь проблем с текущим пакетом настроек, скажем так, который у нас есть.
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