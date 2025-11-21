Норрис — о борьбе за титул: «Все может быстро измениться»
Пилот McLaren признался, что не спешит думать о чемпионстве
31 минуту назад
Фото: Getty Images
Пилот McLaren Ландо Норрис высказался по поводу борьбы за чемпионский титул. Сейчас британец возглавляет общий зачет, опережая напарника Оскара Пиастри на 24 очка, а отставание Макса Ферстаппена из Red Bull составляет 49 баллов. Слова приводит The Guardian.
Норрис признался, что не считает своё преимущество гарантией успеха:
Всё может быстро измениться, хотя я и не хотел бы этого. Это автоспорт — здесь присутствуют и удача, и неудача. Нет смысла радоваться заранее или думать о конечном результате. Для меня титул всё ещё кажется довольно далёким.
