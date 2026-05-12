Денис Седашов

Пилот Ferrari Шарль Леклер заявил, что приход Льюиса Хэмилтона в итальянскую команду стал для него шансом перенять опыт самого титулованного гонщика современности. Монегаск фокусируется на анализе рабочих процессов британца. Слова приводит Pulse Sports.

По словам Леклера, он обращает внимание не только на стиль пилотирования, но и на методику подготовки к заездам.

С того дня, как Льюис пришел в команду, для меня это стало огромной возможностью учиться у него. Я анализировал буквально каждую вещь, которую он делает во время подготовки — вплоть до момента, когда он садится в машину. Что касается пилотирования, здесь все уже более специфично для каждой трассы. У нас есть свои сильные стороны, иногда я могу посмотреть, как он проходит конкретный поворот, проанализировать это. Но это уже зависит от трассы. А вот сам подход — думаю, именно он сделал Льюиса настолько успешным в прошлом. Шарль Леклер

