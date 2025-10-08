Руководитель команды Mercedes в Формуле-1 Тото Вольфф высказался о возможном возвращении Гран-при Южной Кореи в календарь чемпионата. Слова приводит Reuters.

По словам функционера, этот рынок имеет большой потенциал, особенно с учетом роста популярности Формулы-1 среди молодежи.

Какое-то время это был неиспользованный рынок, учитывая, насколько сильно Формула-1 выросла за последние годы, особенно среди молодой целевой аудитории. Наша самая быстрорастущая демографическая группа — девушки в возрасте от 15 до 24 лет, и они очень активны в социальных сетях.

Южная Корея активно пользуется соцсетями, так что было бы отлично вернуться и показать, как сильно изменилась Формула-1 за последние десять лет. Конечно, коммерческие факторы играют роль, но важно и долгосрочное планирование, а в Восточной Азии у нас есть определенный пробел.