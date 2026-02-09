Пилот Cadillac Серхио Перес прокомментировал готовность команды к борьбе с конкурентами в Формуле-1, учитывая, что для коллектива это первый сезон в чемпионате. Слова приводит formulapassion.it.

У нас явно нет настроения финишировать последними – но это никак не связано с уровнем сделанных инвестиций. Мы определенно будем очень разочарованы, если окажемся внизу. Мы знаем, что не выиграем чемпионат, но хотим достичь значительного прогресса и обойти несколько команд.

Этот коллектив привлек людей практически из всех команд, где я выступал. Думаю, у этой структуры есть шанс пройти долгий путь в этом спорте. Уверен, что в будущем Cadillac станет очень важной командой в Формуле-1.