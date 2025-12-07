Пілот Mercedes Джордж Расселл підбив підсумки сезону Формули-1 2025, у якому команда завершила чемпіонат на другому місці в Кубку конструкторів. Слова наводить пресслужба команди.

Британський гонщик визнав, що фінальний етап був для команди непростим:

Сегодняшняя гонка была для нас очень сложной. В течение всего Гран-при мы пытались найти темп, который мог бы угрожать лидерам. Я неудачно стартовал и откатился на шестую позицию, затем снова прошел Алонсо и поднялся на пятое место, но после этого гонка была достаточно одинокой. Мы знали, что в обычных условиях нам, скорее всего, не хватит скорости для борьбы за подиум, но это все равно было разочаровывающим.

Несмотря на то, что сезон завершился не так, как мы хотели, мы можем быть довольны вторым местом в Кубке конструкторов. В эпоху граунд-эффекта это были сложные четыре года, и после летней паузы нашей целью было именно второе место. Мы поставили эту галочку, но в конечном итоге хотим большего — и именно на этом сосредоточены в 2026 году, когда изменится регламент.

И, наконец, хочу поздравить Ландо [Норриса] с тем, что он стал чемпионом мира. Мы долго соревнуемся вместе, и он полностью заслуживает этот титул. Надеюсь, в следующем году мы поборемся на трассе за чемпионство-2026!