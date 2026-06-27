Расселл выиграл квалификацию Гран-при Австрии
Ферстаппен разбил болид
около 4 часов назадПодписаться в
Пилот Mercedes Джордж Расселл выиграл квалификацию десятого этапа Формулы-1 — Гран-при Австрии. Британский гонщик проехал лучший круг за 1:06.113.
Второй результат показал представитель Ferrari Шарль Леклер, уступивший лидеру 0.236 секунды. Тройку лучших замкнул напарник по команде Льюис Хэмилтон.
Действующий чемпион мира Макс Ферстаппен на последнем круге вылетел с трассы и разбил свой болид. Несмотря на аварию, пилот Red Bull завершил квалификацию на пятой позиции.
Главная гонка Гран-при Австрии состоится в воскресенье, 28 июня. Старт запланирован на 16:00 по киевскому времени.
На Гран-при Австрии с Ф-1 объявлена тепловая опасность из-за жары.