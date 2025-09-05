Руководитель Mercedes: «Мы едем в Монцу с целью провести более стабильный этап, чем в Зандворте»
По словам Вольфа, стабильность и максимальная концентрация станут ключом к успеху команды
около 1 часа назад
Руководитель Mercedes Тото Вольф поделился ожиданиями от Гран-при Италии, который состоится в ближайшие выходные. Слова приводит F1technical.
Мы едем в Монцу с целью провести более стабильный этап, чем в Зандворте. Там у нас временами был хороший темп, который позволял рассчитывать на подиум. Кими стартовал только 11-м, но быстро продвигался вперед и, если бы не столкновение с Леклером, вполне мог бросить вызов лидерам.
По его словам, Гран-при Италии — особенный этап с невероятной атмосферой, а для Кими это вторая домашняя гонка в сезоне.
Он сосредоточен на своей работе на трассе, и нам нужно максимально проявить себя, чтобы сократить отставание в борьбе за второе место в Кубке конструкторов.
