Денис Седашов

Пилот Ferrari Шарль Леклер поделился, в каком зимнем виде спорта мог бы выступить, если бы принял участие в Олимпийских играх.

В разговоре с пресс-службой Ferrari монегаск признался, что выбрал бы бобслей. По словам Леклера, ему импонирует роль пилота экипажа, хотя он с улыбкой отметил, что для разгона саней понадобились бы партнёры значительно крепче.

Думаю, бобслей. Так, наверное, бобслей. В бобслее четыре человека? Четыре или пять? Один пилот и четыре разгоняющих? Не знаю. Я имею в виду, что все разгоняют или нет? Мне понадобятся ребята побольше меня, но я был бы пилотом. В этом я был бы хорошим. Шарль Леклер

