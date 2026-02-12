«Я был бы пилотом»: Леклер — о своей олимпийской мечте
Пилот хотел бы стать бобслеистом
около 3 часов назад
Фото: Getty Images
Пилот Ferrari Шарль Леклер поделился, в каком зимнем виде спорта мог бы выступить, если бы принял участие в Олимпийских играх.
В разговоре с пресс-службой Ferrari монегаск признался, что выбрал бы бобслей. По словам Леклера, ему импонирует роль пилота экипажа, хотя он с улыбкой отметил, что для разгона саней понадобились бы партнёры значительно крепче.
Думаю, бобслей. Так, наверное, бобслей. В бобслее четыре человека? Четыре или пять? Один пилот и четыре разгоняющих? Не знаю. Я имею в виду, что все разгоняют или нет? Мне понадобятся ребята побольше меня, но я был бы пилотом. В этом я был бы хорошим.
Хэмилтон раскритиковал новые машины Формулы-1.