Денис Седашов

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев встретился в Ташкенте с президентом Международной автомобильной федерации (FIA) Мохаммедом бен Сулайем. Стороны обсудили расширение сотрудничества и возможность проведения в Узбекистане этапа Формулы-1. Сообщает пресс-служба президента Узбекистана.

По данным пресс-службы президента, особое внимание было уделено развитию автоспорта в стране. В частности, речь шла о подготовке узбекских гонщиков и инженеров при поддержке университета FIA, создании современной инфраструктуры и реализации программ по безопасности дорожного движения.

Особое внимание уделено вопросам подготовки узбекских пилотов, картингистов, инженеров, конструкторов и механиков…, а также проведению международных соревнований под эгидой ФИА, в первую очередь этапов Формулы-1.

Ташкент на этой неделе также принимает Генеральную ассамблею FIA, где 12 декабря наградят лучших спортсменов года.

