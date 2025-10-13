Денис Седашов

Руководитель команды Mercedes Тото Вольф поделился ожиданиями перед Гран-при США, который состоится в Остине с 17 по 19 октября. Слова приводит пресс-служба команды.

По словам Вольфа, команда подходит к этапу в хорошей форме после успешного выступления в Сингапуре, где Джордж Рассел выиграл, а Кими Антонелли финишировал пятым.

Это было приятным сюрпризом, но мы доказали, что успех не был случайностью. Впереди нас ждет интересное испытание — трассы Остина существенно отличаются от городских, так что это в некоторой степени погружение в неизвестное. Но именно непредсказуемость делает Формулу-1 такой захватывающей. Тото Вольф

Он также подчеркнул, что трасса в Остине является одной из самых ярких в календаре: имеет выраженные перепады высот, сложные повороты и всегда собирает страстную аудиторию.

Это будет четвертый спринт-уик-энд в сезоне, что создает дополнительные риски, но и открывает новые возможности, если мы сможем быстро найти оптимальные настройки для W16. Тото Вольф

