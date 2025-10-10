Выборы в FIA под угрозой скандала: кандидатка Вилларс говорит о нарушении процедуры
Некоторые изменения в правилах противоречат уставу организации
около 2 часов назад
Кандидатка на посаду президента Міжнародної автомобільної федерації (FIA) Лаура Вілларс висловила занепокоєння щодо дотримання статуту організації під час підготовки до виборів, які заплановані на 12 грудня.
Между моей юридической командой и администрацией ФИА сейчас проходят официальные переговоры, поскольку текущая избирательная процедура вызывает обоснованные сомнения по поводу её соответствия уставу федерации. Независимые юридические заключения, полученные нашей командой, также подтверждают, что ряд недавних процедурных изменений противоречит уставу и требует исправления.
Юристка й колишня віцепрезидентка однієї з комісій FIA зазначила, що добиватиметься прозорості та дотримання правил, аби вибори президента федерації відбулися чесно та без порушень.
Формула-1 назвала траси, на яких у сезоні-2026 пройдуть спринти.
Поделиться