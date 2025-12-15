«Завершили сезон достойно, но…»: Вольфф — об итогах года для Mercedes
Глава Mercedes назвал момент, который не позволяет полностью радоваться второму месту в Кубке конструкторов
около 2 часов назад
Фото: Getty Images
Руководитель команды Формулы-1 Mercedes Тото Вольфф подвел итоги выступления команды в сезоне, прокомментировав второе место в Кубке конструкторов.
По словам Вольффа, результат в целом можно считать положительным, однако завершение чемпионата оставило неприятный привкус. Слова приводит RacingNews365.
В итоге главное чувство такое: мы завершили сезон вторыми в Кубке конструкторов — и это достойный результат. Но то, что мы закончили год действительно посредственной гонкой, до сих пор давит на нас.
Мохаммед бен Сулайем переизбран президентом FIA на второй срок.