101 очко от Харьковского Сокола и фиаско Киев-Баскета: результаты игрового дня баскетбольной Суперлиги
Днепр победил Старый Луцк
около 2 часов назад
В баскетбольной Суперлиге Украины GGBET сыграно четыре матча очередного игрового дня.
Ровно – Харьковские Соколы 71:101 (23:28, 24:29, 10:24, 14:20)
Прикарпатье-Говерла – Запорожье 80:74 (24:26, 26:15, 14:14, 16:19)
Киев-Баскет – Черкасские Мавпы 70:84 (20:19, 20:17, 20:20, 10:28)
Старый Луцк – Днепр 75:90 (13:17, 16:28, 23:21, 18:29)
